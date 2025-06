Adeus, Lúcio Fernandes: ex-vereador de Caraguá morre aos 77 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O velório de Lúcio Fernandes está sendo realizado no plenário da Câmara de Caraguatatuba nesta sexta. O sepultamento está previsto para 17h, no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá.

Em nota, a Câmara lamentou a morte do ex-vereador. “Homem íntegro, comprometido com sua cidade e com as causas públicas, Lúcio Fernandes deixa um legado de dedicação, trabalho e amor por Caraguatatuba".