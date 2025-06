Com máscaras de terror, ex-funcionários roubam casa de câmbio

Dois ex-funcionários de uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foram presos após assaltarem o estabelecimento usando máscaras de personagens de filmes de terror. O crime ocorreu em 24 de maio, durante um evento de anime e cosplay.

Armados, Gabriel Gomes da Silva e Lucas da Silva Oliveira renderam os funcionários e fugiram com R$ 40 mil, 470 mil pesos argentinos e uma barra de ouro avaliada em R$ 10 mil.

As investigações da 42ª DP (Recreio) apontaram os suspeitos com base em imagens de segurança e características físicas. Os dois foram encontrados na Baixada Fluminense: Gabriel em Nilópolis e Lucas em Duque de Caxias. Parte do dinheiro foi recuperada, além de bens adquiridos com o valor roubado.