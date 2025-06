São José recebe o Sampaio no Linneu de Moura pela LBF

As meninas do São José Basket recebem o Sampaio Basquete na noite deste sábado (7), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Essa é a primeira vez na temporada que a equipe da região jogará no ginásio onde tradicionalmente atuava o time masculino. Os jogos anteriores aconteceram no ginásio do Teatrão.