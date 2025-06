Família realiza sonho e faz compra em mercado, emocionando a web

Dirlaine também relata sobre a dificuldade de escolher os produtos quando se vive com o orçamento apertado.

No vídeo, gravado dentro de um supermercado, a mulher conta alegremente que poderá realizar um sonho, que para muitos parece simples: comprar o que sempre teve vontade de comer. Entre os itens estão sorvete, espetinho de queijo e chocolate.

No post, diversos usuários se emocionaram com a história e deixaram comentários apoiando as compras da mulher.