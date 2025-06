Adolescentes são assaltados após sair de escola em São José

Dois garotos de 13 anos foram assaltados após saírem da escola em São José dos Campos, no começo da tarde desta sexta-feira (6), por volta de 12h15.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a mãe de um dos adolescentes, eles tiveram as bicicletas roubadas por dois homens enquanto voltavam da escola, entre a Vila Nair e a Vila São Bento, na região sul da cidade.