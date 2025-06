Praia Grande: após mudança em lei, juiz nega ação contra Felicio

A sentença, que considerou a ação improcedente, atendeu pedido feito em outubro do ano passado pelo próprio MP. A Promotoria alegou que a "Lei de Improbidade Administrativa passou por grandes e profundas alterações" em 2021, e que, "para a configuração do ato de improbidade administrativa por dano ao erário passou a se fazer necessária a comprovação do efetivo prejuízo", e que, no caso da ação, "o dano apontado foi presumido". Essa mudança na lei, sancionada em outubro de 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de série de críticas de juristas e especialistas, que apontaram o risco de aumento da impunidade.

Mais de oito anos após o início do processo, a Justiça negou a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público na qual o ex-prefeito de São José dos Campos Felicio Ramuth (PSD), que é o atual vice-governador de São Paulo, era réu por suposta fraude em licitações da Prefeitura de Praia Grande, município no Litoral Sul paulista.

Na sentença publicada nessa quinta-feira (5), o juiz Enoque Cartaxo de Souza, da Vara da Fazenda Pública de Praia Grande, concordou com o pedido do MP. "Em nenhum momento restou demonstrado que os requeridos atuaram com dolo ou intenção de fraudar os procedimentos licitatórios ou mesmo com a intenção deliberada de favorecer as empresas vencedoras", diz trecho da decisão.

"A ausência do dolo por si só já bastaria para descaracterizar o ato de improbidade, mas ainda que assim não fosse, não seria possível afirmar que a conduta praticada pelos réus causou lesão ao erário, uma vez que também não foi demonstrado o prejuízo aos cofres públicos", conclui a sentença.

À reportagem, Felicio negou ter cometido qualquer irregularidade. "A decisão da Justiça de julgar improcedente a ação proposta pelo Ministério Público não me surpreende. Desde o início do processo, sempre esteve claro que não havia qualquer irregularidade. Essa era uma ação sem fundamento, e sabíamos que ela não prosperaria. Lamento apenas o tempo que a Justiça levou para reconhecer o óbvio. Infelizmente, a morosidade acaba gerando desgaste desnecessário, mesmo quando a verdade está do nosso lado desde o primeiro momento".

Denúncia.