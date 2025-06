'Preciso achar minha filha’: empresária do Vale procura estudante

Uma empresária de Caçapava usou as redes sociais para desabafar: “Preciso achar a minha filha”, disse ela em vídeo publicado no Instagram. A filha trabalha e cursa faculdade, segundo a mãe.

Segundo ela, a menina fez 18 anos recentemente e está desaparecida desde a quinta-feira (5). O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.