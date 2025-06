‘Pensei que era reborn’, diz homem após tapa em cabeça de bebê

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma menina de apenas 4 meses acabou sendo internada no Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte (MG), após ser agredida com um tapa por um homem de 36 anos, na noite da última quinta-feira (5). O crime aconteceu na fila de um carro de lanche da Savassi, bairro da região Centro-Sul da capital mineira.

Na hora da agressão, os pais da criança se preparavam para deixar o food truck, após lancharem, quando o suspeito teria passado a brincar com o neném. Em dado momento, ele teria perguntado ao pai se seria um bebê reborn, o que foi negado pelos pais da criança. Apesar da negativa, o suspeito teria afirmado que se tratava sim de uma boneca e, em seguida, desferiu um tapa com a mão aberta no lado direito da cabeça do bebê.

Após ser detido, o homem informou aos policiais que a motivação da agressão seria que ele pensou que a mãe queria "preferência na fila de espera do lanche", o que teria gerado sua revolta "consciente" por acreditar que se tratava de um bebê reborn.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, onde ficou aos cuidados da Polícia Civil.