Polícia prende um dos ladrões que mataram empresário do Vale

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo localizaram na manhã desta sexta-feira (6) as casas dos suspeitos de assaltar uma residência no Jardim Paulista, na capital, e matar o morador, o empresário e engenheiro Francisco Filippo, 58 anos, com um tiro na nuca – ele era natural de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Houve troca de tiros com a polícia e um dos suspeitos acabou baleado e preso. Outros dois homens foram detidos, mas a polícia ainda vai comparar as impressões digitais deles com as encontradas no local do crime para confirmar se participaram do roubo.