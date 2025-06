Feito em Taubaté, novo carro da Volks quebra recorde de pedidos

“Essa estreia arrasadora, com 12mil pedidos em apenas 50 minutos, reforça a confiança dos brasileiros na Volkswagen e demonstra o potencial do Tera para se consolidar como um dos pilares do protagonismo da marca no país”, disse Fernando Silva, diretor de Vendas da Volkswagen do Brasi

No Open Doors, o SUVW Tera contou com um lote promocional de 999 unidades para a versão MPI por R$ 99.990. A partir de agora, o Tera MPI é oferecido a R$ 103.990. O modelo conta também com as versões TSI (que parte de R$ 116.990), Comfort (a partir de R$ 126.990), High (a partir de R$ 139.990) e High com pacote Outfit The Town Edition (a partir de R$ 142.290).