Vereador conservador estuprou mãe, filha e fez terror psicológico

A Polícia Civil do Mato Grosso descobriu novas vítimas do médico e vereador Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa (PL), preso no último sábado (31) por suspeita de estupro e armazenamento de imagens de abuso sexual infantil. De acordo com os investigadores, as vítimas são mãe e filha, de 29 e 8 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os investigadores apontaram o modus operandi do suspeito. Segundo depoimentos relatados no inquérito, o médico tinha domínio psicológico sobre a mulher de 29 anos e teria, inclusive, feito imagens de cunho sexual dela.