Mulher morre atropelada por motorista com CNH vencida no Vale

O delegado de plantão determinou a realização de perícia no local e no veículo, o recolhimento do carro e a oitiva de todos os envolvidos. Considerando que o motorista permaneceu no local, colaborou com as autoridades, não apresentava sinais de embriaguez e não participava de racha ou dirigia em velocidade incompatível com a via, foi autorizada sua liberação com base no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Roseira.