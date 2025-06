Garota de programa é decapitada; cliente casado confessa o crime

Um crime brutal.

O corpo da garota de programa Denisa Maria Adas, de 30 anos, foi encontrado decapitado na manhã desta última quarta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Denisa estava desaparecida havia alguns dias, após ter dito a uma amiga que "temia por sua vida". O crime aconteceu na Itália, na região de Florença.