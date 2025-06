Mulher tem celular roubado enquanto caminhava em São José; VEJA

Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que uma mulher de 28 anos é vítima de roubo enquanto caminhava no Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, na manhã de quinta-feira (5).

O crime ocorreu por volta das 11h, na rua Doutor Tertuliano Delphim Júnior, nas proximidades do Fórum. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pouco tempo depois do assalto.