Homem pula pela janela ao receber visita da mulher e da amante

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais.

Em desespero, um homem fugiu pela janela do hospital ao receber a visita simultânea da esposa e da amante. O caso curioso aconteceu no último domingo (1º), no interior da Bahia.

Identificado como Valdeci, de 48 anos, o homem estava internado com dores renais, quando, do quarto do hospital, ouviu uma confusão que acontecia na recepção. A esposa e a amante de Valdeci tinham chegado ao mesmo tempo para visitá-lo, cada uma delas com sacolas de lanche, toalhas e suco.