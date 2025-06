VÍDEO: Prisão de suspeitos que usam telhados para traficar em SJC

Imagem de vídeo da Polícia Civil mostra a prisão de dois homens e a apreensão de um jovem pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na zona sul de São José dos Campos. Eles vinham sendo investigados por policias do 3º Distrito Policial. A prisão ocorreu na última terça-feira (3).

Segundo a polícia, os indiciados se especializaram em usar os telhados de residências na região do Conjunto Residencial Elmano Veloso, na zona sul de São José, para fugir da polícia e esconder as porções de drogas. A prisão contou com apoio da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José.