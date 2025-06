Deic estoura casa bomba do PCC no Vale; prejuízo chega a R$ 1 mi

Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté estouraram uma casa bomba da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no bairro Cidade Jardim, em Pindamonhangaba. O local era utilizado como depósito de entorpecentes e as drogas apreendidas no imóvel foram avaliadas em R$ 100 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A operação faz parte do trabalho da Deic de combate à célula da facção criminosa que age em Pindamonhangaba, na região do Residencial Bem Viver, área onde atua uma célula do PCC conhecida como “Box 11”.