Morre Dalton Valeriano, pesquisador do Inpe e referência no país

Valeriano era formado em Biologia pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), possuía mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Inpe e doutorado em Geografia pela Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Sua carreira no Inpe teve início na década de 1980, com análises sobre poluição do ar e resíduos sólidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Morreu na última quarta-feira (4), aos 69 anos, Dalton de Morrison Valeriano, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e um dos responsáveis pela modernização dos dados de desmatamento no Brasil. Há alguns meses o pesquisador lutava contra o câncer. O sepultamento foi realizado na tarde de quinta-feira (5), em São José dos Campos.

A partir da realização do doutorado, Valeriano voltou-se para o estudo de florestas, tendo assumido, em 2003, a coordenação do Programa de Monitoramento da Amazônia – atualmente chamado de Biomas BR – cargo que ocupou até 2018. Sob seu comando, o programa foi aprimorado e modernizado.

“Dalton não foi apenas um cientista entre tantos; foi a voz que mostrou ao país a real situação da floresta Amazônica. Sua trajetória profissional entrelaça-se de forma indelével com a história do monitoramento da maior floresta tropical do mundo, deixando um legado que transcende sua existência física e continuará a ecoar nas políticas de conservação e no combate ao desmatamento”, diz nota do Inpe.

Em 2004, Valeriano operacionalizou o sistema de alertas de desmatamento do Inpe, conhecido como Deter, que dá suporte à fiscalização feita pelo Ibama e é considerado um divisor de águas no combate ao desmatamento no país.