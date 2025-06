SJC vai buscar tecnologia para segurança com empresas e startups

Empresas e startups da área de defesa vão apresentar inovações tecnológicas para as forças de segurança de São José dos Campos, na próxima reunião do programa São José Unida, daqui a três meses.

Segundo Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos, a prefeitura vai convidar empresas e startups para apresentar as novidades tecnológicas na área de defesa, que poderão ser incorporadas pelas forças de segurança da cidade.