Homem é vítima de emboscada em tentativa de homicídio no Vale

De acordo com a vítima, os homens dispararam contra ele ao menos cinco tiros. No momento dos tiros, ele saiu correndo e foi atingido no ombro. Os criminosos fugiram no sentido do bairro Brisa do Campo.

O local foi preservado pela Polícia Militar e foram identificadas câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas), que podem ter registrado o fato. A perícia foi acionada e esteve no local.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima possui passagens pela polícia por tráfico de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Lorena e informações a respeito do crime podem ser passadas de forma anônima pelo telefone 181.