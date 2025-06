VÍDEO: Motoboys destroem comércio de homem acusado de estupr0

Um grupo de motoboys destruiu um comércio de bebidas após o proprietário do local ser acusado de estupr0.

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (4), m frente a uma distribuidora de bebidas em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O ato foi um protesto contra o proprietário do estabelecimento, que está sendo investigado por um suposto crime envolvendo uma menina de 13 anos no domingo anterior (1).