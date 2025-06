'É um pesadelo', descreve mulher de piloto encontrado sem vida

A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita. De acordo com a diretora do Departamento de Homicídios, Ivalda Aleixo, há indícios de que o empresário tenha sido colocado no buraco já sem vida. Laudos preliminares apontam que a morte ocorreu entre 36 e 40 horas antes do corpo ser localizado. A diretora ainda afirmou que seria improvável que alguém permanecesse vivo em um espaço tão restrito sem tentar sair.

A movimentação financeira do empresário também está sendo monitorada pelas autoridades. Desde o desaparecimento, não houve qualquer atividade em sua conta bancária.

Em homenagem nas redes sociais, Fernanda expressou seu luto e descreveu o momento como um verdadeiro pesadelo, agradecendo o apoio que tem recebido e pedindo forças para lidar com a perda. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.