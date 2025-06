Mulher leva facadas no pescoço e ex-namorado é preso

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite desta quarta-feira (4), quando levou facadas no pescoço.

Esse caso aconteceu no Conjunto Benedito Bentes 2, em Maceió. O suspeito do crime é seu companheiro, um policial militar da reserva, de 58 anos, que foi preso em flagrante.