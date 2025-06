'É uma alegria imensa voltar', diz Casemiro após jogo da Seleção

O volante Casemiro, nascido em São José dos Campos, não escondeu a alegria com a volta à Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5). Apesar do empate sem gols fora de casa contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o joseense que atua pelo Manchester United da Inglaterra ficou satisfeito com o desempenho.

Até porque, além da volta ao time canarinho após quase três anos, Casemiro, que já tem duas Copas na bagagem, tem a chance de trabalhar de novo com o técnico Carlo Ancelotti.