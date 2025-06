Ladrão trapalhão tenta roubar casa, pula muro, cai e se machuca

Um homem, conhecido por envolvimento em furtos, tentou roubar uma nova casa, mas tentou pular o muro do imóvel, que estava protegido com uma cerca de concertina, se feriu ao se cortar no material, caiu e ainda teria lesionado a clavícula.

Essa história aconteceu na noite desta quarta-feira (4) ao tentar invadir uma residência em construção. O caso aconteceu no bairro Vival dos Ipês, em Sidrolândia, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na Rua Ana Maria Talaveira Morel.