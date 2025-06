Pai e marido: quem era o engenheiro do Vale morto em São Paulo

Francisco Filippo, engenheiro e empresário natural de Guaratinguetá, no Vale da Fé, assassinado na noite de quarta-feira (4), durante um assalto na capital paulista, tinha 58 anos e era fundador da Construtora Filippo, empresa familiar criada em 1992 ao lado do pai e do irmão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além disso, ele também é primo do atual prefeito de Guaratinguetá, Junior Filippo (PSD). Francisco atuava como diretor técnico da construtora, que se destaca pela construção de imóveis residenciais de alto padrão em bairros valorizados do estado. A empresa investe em empreendimentos modernos e propriedades voltadas para locação em áreas com potencial de crescimento imobiliário.