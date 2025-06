Criminosos usaram controle clonado para entrar na casa de Felippo

O engenheiro Francisco Felippo, de 57 anos, de Guaratinguetá, foi assassinado na noite de quarta-feira (5) dentro de sua própria casa no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. O que mais chama a atenção no caso é a forma como os criminosos conseguiram acessar o imóvel: utilizando um controle remoto clonado para abrir o portão da garagem da residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as investigações da Polícia Civil, quatro homens participaram do crime. Após invadirem a casa com o equipamento adulterado, os assaltantes surpreenderam Francisco, que estava sozinho. A vítima foi agredida com uma coronhada e, em seguida, executada com um tiro na nuca.