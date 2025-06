'Vamos acertar as contas'; professora sofre ameaça de alunas

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu em uma escola da Vila Bordon, durante uma aula para uma turma do 9º ano. A educadora informou que chamou a atenção de um grupo de alunas que estavam ociosas, alertando que, caso tivessem notas baixas, não poderia ajudá-las.

As estudantes, no entanto, não gostaram da advertência e foram até a direção, alegando que haviam sido chamadas de “burras” pela professora. A profissional foi chamada pela direção, esclareceu a situação e retornou às atividades normalmente.

No horário do almoço, uma colega da coordenação alertou a professora que havia ouvido a irmã de uma das alunas afirmar que a mãe delas iria à escola para “acertar as contas” com a docente.

Preocupada com a possibilidade de agressão e considerando que a unidade escolar está localizada em uma área considerada violenta, a professora decidiu registrar a ocorrência na delegacia.