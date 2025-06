Motorista fica ferido após bater em rodovia da região

Um homem de 53 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira (5) após perder o controle do veículo e colidir contra um paredão na rodovia Oswaldo Cruz, na altura da serra. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o freio antes do impacto frontal com a estrutura rochosa.

A vítima ficou presa dentro do carro e precisou ser ajudada por moradores que estavam próximos. Utilizando uma enxada, populares conseguiram forçar a abertura da porta e permitir o resgate.