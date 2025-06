Homem é morto após briga por ciúmes no Campo dos Alemães, em SJC

Uma discussão motivada por ciúmes terminou em morte. Um homem de 29 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O suspeito de matar o jovem foi preso em flagrante pouco após o crime, ocorrido na rua Paloma Cíntia Santos de Oliveira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima caída na via pública, já em óbito, com marcas de disparos de arma de fogo. Diversos estojos de munição foram recolhidos no local.