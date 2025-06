Homem surta e fica 72 horas em árvore antes de resgate

Após permanecer aproximadamente 72 horas no topo de uma árvore com cerca de 15 metros de altura, Sérgio Rodrigo Guimarães Martins, de 29 anos, foi resgatado e recebeu atendimento médico no final da tarde desta quinta-feira (5). Ele foi acolhido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O resgate contou com a presença do deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), que acompanhou toda a operação. Em um vídeo registrado no local, o parlamentar aparece oferecendo seu paletó ao homem, pouco antes de ele ser encaminhado para a ambulância.