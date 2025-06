Bombeiros resgatam Frajola em coqueiro na região

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado, na manhã desta quinta-feira (5), para realizar o resgate de um gato que havia subido em um coqueiro e não conseguia mais descer. O caso aconteceu no bairro Maresias, na costa sul da cidade.

O felino, chamado “Frajola”, foi encontrado preso entre os galhos da árvore em uma área residencial. Para alcançar o animal, os bombeiros utilizaram uma escada prolongável e realizaram o resgate com o auxílio de um cambão — ferramenta comumente empregada para resgates de animais em altura ou risco.