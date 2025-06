Jardim Aquarius registra 2º roubo a pedestres em menos de 1 mês

O crime aconteceu em uma praça localizada entre as avenidas Tubarão e Alfredo Ignácio Nogueira Penido. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi surpreendido por um homem que o abordou segurando sua mochila e anunciou o assalto. O adolescente ainda tentou fugir, mas teve o celular e o relógio levados.

O Jardim Aquarius, bairro nobre da zona oeste de São José dos Campos, registrou dois roubos de celulares a pedestres em menos de um mês. O primeiro caso ocorreu no dia 12 de maio, quando um adolescente foi assaltado por volta das 13h50, logo após sair da escola.

Imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos flagraram a ação criminosa. A Polícia Civil investiga o caso e já trabalha com as características físicas do suspeito. A família da vítima também registrou ocorrência formal.

O segundo caso, envolvendo dois adolescentes apreendidos após roubarem o celular de uma mulher no mesmo bairro, foi registrado nesta quinta-feira (5). Ela pela rua Doutor Tertuliano Delphim Júnior, nas imediações do fórum, quando imagens de câmeras de segurança mostram os jovens em uma bicicleta se aproximando da vítima e puxando o celular de suas mãos antes de fugirem pedalando.

Logo após o crime, a PM e a Guarda Civil Municipal iniciaram buscas. A dupla foi localizada na passarela entre as avenidas Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Fortaleza, no bairro Parque Industrial. Ao notarem a presença dos agentes, os adolescentes tentaram escapar correndo, abandonaram as bicicletas e lançaram o celular em um córrego.