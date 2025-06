Mulher tem celular roubado durante caminhada no Aquárius, em SJC

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (5), em São José dos Campos, suspeitos de roubar o celular de uma mulher de 28 anos enquanto ela caminhava pelo Jardim Aquarius, zona oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 11h, na rua Doutor Tertuliano Delphim Júnior, nas imediações do fórum. Imagens de câmeras de segurança mostram os jovens em uma bicicleta se aproximando da vítima e puxando o celular de suas mãos antes de fugirem pedalando.