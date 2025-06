Adeus seu Aloísio; aos 68 anos, deixou a família de luto no Vale

Aloísio Adão da Fonseca morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (4) e foi sepultado na manhã desta quinta (5), no Cemitério Municipal de Itanhandu, em Minas Gerais, onde tem familiares.

Mas, em Jacareí, também deixou muitos parentes e amigos de luto com a partida dele. Atualmente, ele estava com 68 anos e sempre foi uma pessoa alegre e de bem com a vida.