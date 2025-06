'Meu papai, sempre vou te amar'; morre José Claudio, aos 61 anos

José Cláudio de Alcântara morreu em Jacareí aos 61 anos nesta quinta-feira (5). E o sepultamento dele vai acontecer nesta sexta (6), a partir das 14h, após cerimônias de despedidas no Cemitério Jardim da Paz.

Muito querido, ele deixa muita saudades e os familiares de luto. Na internet, o filho Jefferson Alcântara escreveu uma mensagem bastante emocionado. "Oh meu papai, sempre vou te amar meu amor sua missão aqui na terra foi cumprida tenho muito orgulho de vc sempre vai estar em meu coração", disse.