Carreta pega fogo em movimento no meio da estrada; veja o VÍDEO

Uma carreta foi atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quinta-feira (5), enquanto estava em movimento.

O veículo pertence ao Grupo Bom Futuro e o acidente aconteceu na na rodovia MT-249, próximo à entrada da Fazenda Jatobá, logo após a ponte sobre o Rio Arinos, em Nova Mutum (MT).