Forte ventania atinge cidades do Vale do Paraíba

O estado de São Paulo registrou, nesta quinta-feira (5), rajadas intensas de vento em diversas regiões, com destaque para o município de São Miguel Arcanjo, que liderou o ranking com velocidades de até 65 km/h. Os dados foram divulgados por estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e de redes parceiras.

No Vale do Paraíba, algumas cidades também sentiram os efeitos da instabilidade. Em Cachoeira Paulista, os ventos chegaram a 36,7 km/h, colocando o município entre os dez com maiores velocidades do estado. Já em Taubaté, as rajadas atingiram 24,5 km/h, enquanto Campos do Jordão, conhecida por seu clima serrano, registrou ventos de 15,8 km/h.