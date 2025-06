VÍDEO: Polícia apreende R$ 100 mil em drogas do PCC em Pinda

A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté desmantelou nesta quinta-feira (5) um ponto de armazenamento de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Pindamonhangaba. O local, conhecido como "casa bomba", foi encontrado no bairro Cidade Jardim e servia exclusivamente para estocar entorpecentes da facção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a operação, foram apreendidos 96 frascos de "flor de maconha", 500 frascos de crack, 455 pinos de cocaína, 380 pedras de crack, uma grande quantidade de cocaína a granel, 780 pinos de K9 e 1.800 papelotes a vácuo de cocaína. Três integrantes do PCC foram identificados como responsáveis pelo local, sendo que um deles já estava foragido pelo mesmo crime.