PM prende jovem por tráfico de drogas e porte ilegal em Taubaté

Com autorização da mãe do jovem, os policiais entraram na casa e localizaram um revólver calibre .32 da marca Castelo, com numeração suprimida e munições — duas intactas e uma deflagrada. O armamento estava em situação irregular e foi apreendido juntamente com os entorpecentes e demais itens.

O indiciado foi identificado como Kaua Vitor Barreto de Oliveira. Além da droga e da arma, também foram apreendidos kits de higiene e outros objetos pessoais. O material foi encaminhado para perícia, e exames preliminares confirmaram a presença de substância entorpecente (cocaína).

Por se tratar de crime inafiançável, o jovem permaneceu detido e foi conduzido à audiência de custódia. Ele responderá por tráfico de drogas e por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.