VÍDEO: Mulher dá em cima de PM, mas esposa estava ao lado

A influenciadora Jaqueline Santos, conhecida por abordagens descontraídas em público, viveu um momento inusitado ao flertar com um policial sem perceber que sua esposa estava ao lado. A situação, registrada em vídeo, mostrou Jaqueline brincando: "Não sou bandida, mas tenho antecedentes por gostar de homens de farda".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao descobrir que a agente próxima era a companheira do policial, Jaqueline reagiu com humor: "Você não vai me prender, né?". O diálogo seguiu leve, com a influenciadora até pedindo dicas para encontrar um parceiro como ele.