Em cinco meses, polícias apreendem 1,7 t de drogas no Vale

As forças de segurança que atuam no Vale do Paraíba apreenderam 1,7 tonelada de drogas nos primeiros cinco meses de 2025, média de 11 quilos apreendidos por dia neste ano, de janeiro a maio.

A informação é do comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Luiz Fernando Alves, responsável pela Polícia Militar na região. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5), durante reunião do programa São José Unida, que congrega as forças públicas de segurança que atuam no município.