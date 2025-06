VÍDEO: Mulher viraliza com piscina caseira construída sob telhado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma solução inusitada para os dias de calor: uma piscina caseira instalada sob o telhado, em uma área interna da residência. A estrutura, que lembra uma grande caixa d'água adaptada, foi construída sobre a laje e chamou atenção pelo improviso.

A publicação gerou reações divididas entre os internautas. Enquanto alguns elogiaram a criatividade da moradora, outros expressaram preocupação com possíveis riscos da solução caseira. O vídeo não mostra detalhes sobre como a piscina foi construída ou como é feita a manutenção da água.