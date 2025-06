VÍDEO: Prefeita rebate críticas por vídeo dançando de biquíni

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar, se tornou alvo de polêmica após um vídeo pessoal, onde aparece dançando de biquíni, circular nas redes sociais. O registro, feito originalmente para um perfil privado no Instagram na quarta-feira (4), ganhou ampla repercussão e dividiu opiniões.

Em resposta às críticas, a gestora usou suas redes oficiais para se defender: "Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha", afirmou. A postura da prefeita gerou debates entre apoiadores e opositores.