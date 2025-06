‘BBB’ da segurança: São José terá 1.691 câmeras de monitoramento

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), confirmou nesta quinta-feira (5) que a licitação para a contratação de câmeras para a cidade será relançada nas próximas semanas após revisão do edital, a partir de apontamentos do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Serão contratados nove tipos de câmeras para compor o parque de monitoramento inteligente do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, estabelecendo a maior cobertura de vigilância eletrônica que a cidade já teve.

O edital para a contratação do serviço foi lançado com previsão de abrir as propostas em 2 de abril, mas em 27 de março o edital foi revogado para retificações no documento. A modalidade será concorrência eletrônica.

Após a licitação, que deve ser relançada em junho, o vencedor terá 60 meses para implantar as câmeras. Com isso, o custo mensal será de R$ 1,51 milhão. A Prefeitura de São José dos Campos informou que o valor final será “formalizado no contrato”.