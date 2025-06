URGENTE: Chuva forte com granizo atinge São José

Moradores de São José dos Campos foram surpreendidos por uma forte chuva no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (5). O temporal atingiu com mais intensidade as regiões sul e oeste da cidade e foi acompanhado por queda de granizo em diversos bairros, causando transtornos e susto na população.

No Jardim Aquarius, zona oeste, moradores relataram momentos de tensão com a intensidade da chuva e as pedras de gelo que atingiram carros, telhados e calçadas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o acúmulo de granizo em várias ruas do bairro e barulhos intensos das pedras caindo sobre janelas e coberturas.