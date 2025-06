Mãe denuncia atendimento médico inadequado em UPA de SJC

Uma moradora da zona oeste de São José dos Campos afirmou a OVALE que a família teve dois casos de diagnóstico médico equivocado na UPA Eugênio de Melo.

O mais recente ocorreu na semana passada, quando sua filha teve uma lesão ocular tratada como "simples irritação", mas que exigiu atendimento de emergência em outro hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.