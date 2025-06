Centro de São José terá mudança do 1º DP e uma companhia da PM

O centro de São José dos Campos terá mudanças nas unidades de segurança pública, com a mudança da sede do 1º DP (Distrito Policial) e a instalação de uma companhia da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As alterações foram confirmadas pelo prefeito Anderson Farias (PSD) durante reunião do programa São José Unida, que congrega as forças públicas de segurança que atuam no município. OVALE acompanhou o encontro nesta quinta-feira (5).