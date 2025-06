Taubaté: corte de 16% em radares gerará economia de R$ 7 milhões

Anunciada em abril pela Prefeitura, a redução no número de radares em Taubaté representou um corte de 16,23% no contrato com o Consórcio Valevias, responsável pela fiscalização eletrônica do trânsito do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Assinado em abril de 2024, o contrato custaria R$ 48,499 milhões até abril de 2028. Com o corte, o custo cairá para R$ 40,627 milhões no período - ou seja, haverá uma economia de R$ 7,872 milhões nos próximos três anos.