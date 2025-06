Filho agride o pai, é amarrado em poste e agredido por vizinhos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O filho agrediu o pai, de 61 anos, que foi levado para o hospital, com lesões pelo corpo. De acordo com a polícia, a comunidade ficou indignada com o caso e amarrou o filho agressor no poste, passando a espancá-lo.